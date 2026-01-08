Vicenza, Leverbe: "Sul mercato serve un vice Costa e un altro centrale difensivo"

“Il 2025 è stato un anno positivo, abbiamo conquistato 88 punti e speriamo che il nuovo anno possa continuare così”. Il difensore del Vicenza Maxime Leverbe ha parlato così nel corso della trasmissione È solo calcio facendo il punto della situazione in casa biancorossa: “Sicuramente il clima è migliore di quello dell’anno scorso, l’aria nello spogliatoio è positiva, siamo una famiglia e lavoriamo duro in settimana”.

Spazio poi alle rivali in campionato: “Se pensiamo a chi ci sta dietro? Ovvio, domenica abbiamo subito chiesto cosa aveva fatto l’Union Brescia, ma abbiamo creato una distanza che ci permette di avere una giornata sbagliata. Sappiamo che se faremo dieci partite come all’andata avremo ancora questo vantaggio. - prosegue il francese come riporta Trivenetogoal.it - La chiave finora è stata la forza del gruppo, c’è un bel clima, ci alleniamo forte dandoci le botte, ma con rispetto e siamo tutti amici”.

Spazio poi al mercato e a cosa serve al club per rinforzarsi ulteriormente: “Secondo me tutti i nostri difensori possono fare benissimo, ma manca un centrale perché altrimenti non abbiamo i doppi ruoli. Serve uno che faccia da vice a me, che sappia gestire la difesa anche parlando, e un vice-Costa sulla sinistra”.