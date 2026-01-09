TMW I tifosi della Lazio celebrano i 126 anni del club in Piazza della Libertà: presenti in 3000

I tifosi della Lazio hanno celebrato questa sera i 126 anni della società biancoceleste e lo hanno fatto ritrovandosi in Piazza della Libertà e festeggiando tutti insieme. Presenti in circa 3.000 a intonare cori e manifestare il proprio amore viscerale nei confronti del club capitolino. Il mercato di gennaio fino a questo momento non ha portato i rinforzi che ci si attendeva: se è vero che sono arrivati Ratkov e Taylor, sono stati però ceduti dalla società Castellanos e Guendouzi, due pezzi importanti della rosa.

Da capire poi come si evolverà in seguito la sessione di trasferimenti invernale. Di seguito le immagini realizzate per l'occasione da TMW.