Sampdoria, ag. Bellemo: "Tante chiacchiere, ma al momento non è in uscita"

Nella giornata di oggi si è parlato del possibile arrivo di Alessandro Bellemo allo Spezia con il centrocampista che dunque farebbe il percorso inversi rispetto a quel Salvatore Esposito che è stato uno dei primi acquisto della Sampdoria a gennaio. Un trasferimento per il quale i due club avrebbero trovato l’accordo sulla base del prestito con il giocatore che avrebbe rinnovato fino al 2028 con i blucerchiati.

Al momento però la voce non sembra trovare conferme, quantomeno sull’imminenza dell’operazione, con il suo agente Emanuele Chiaretti che ha frenato sull’operazione: “Al momento posso dire che si siano fatte tante chiacchiere. - si legge sul portale Calciospezia.it - Al momento non è in uscita: vediamo come andrà il mercato nelle prossime settimane".

Del resto con l’infortunio al polpaccio di Matteo Ricci, la decisione del duo Gregucci-Foti di trasformare Abildgaard in centrale difensivo e lo scarso rendimento di quel Jordan Ferri che è in uscita, gli uomini in mezzo al campo in casa Sampdoria restano pochi al momento e un’altra uscita in questo momento non sembra essere all’ordine del giorno.