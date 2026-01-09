La 19ª giornata di Serie A si è chiusa senza vittorie casalinghe. Tre precedenti a 20 squadre
Zero vittorie casalinghe in un intero turno di Serie A. Non è record, ma è un caso rarissimo. È successo in quest'ultima giornata del girone d'andata. Era successo all'11ª giornata del campionato 2007/08, alla 36ª del torneo 2012/13 e alla 12ª del 2014/15. Questo limitandoci ai campionati a 20 squadre.
PISA - COMO 0-3
68' Perrone, 76' e 90' + 6 Douvikas
LECCE - ROMA 0-2
14' Ferguson, 71' Dovbyk
SASSUOLO - JUVENTUS 0-3
16' aut. Muharemovic, 62' Miretti, 63' David
NAPOLI - VERONA 2-2
16' Frese (V), 27' rig. Orban (V), 54' McToiminay (N), 82' Di Lorenzo (N)
BOLOGNA - ATALANTA 0-2
37' e 42' Krstovic
TORINO - UDINESE 1-2
50' Zaniolo (U), 82' Ekkelenkamp (U), 87' Casadei (T)
PARMA - INTER 0-2
42' Dimarco, 90' + 8 Thuram
LAZIO - FIORENTINA 2-2
52' Cataldi (L), 56' Gosens (F), 89' rig. Gudmundsson (F), 90' + 5 rig. Pedro (L)
CREMONESE - CAGLIARI 2-2
4' Johnsen (Cr), 29' Vardy (Cr), 51' Adopo (Ca), 88' Trepy (Ca)
MILAN - GENOA 1-1
28' Colombo (G), 90' + 2 Leao (M)
