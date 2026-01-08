Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Stanciu grazia il Milan: rigore alle stelle al 98'. E tra i rossoneri e il Genoa finisce 1-1

Stanciu grazia il Milan: rigore alle stelle al 98'. E tra i rossoneri e il Genoa finisce 1-1
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:55Serie A
Gaetano Mocciaro

MILAN - GENOA 1-1
28' Colombo, 90' + 2 Leao

Il girone d'andata di Serie A si è chiuso nel modo più folle possibile: con un rigore di Nicolae Stanciu finito alle stelle, che evita al Milan la seconda sconfitta e impedisce al Genoa un colpaccio che poteva valere il +5 sulla zona retrocessione. A San Siro finisce con un clamoroso 1-1, che fa felice a metà l'Inter che già pregustava un +4 sui cugini. Quello che emerge da questa partita è che per l'ennesima volta i rossoneri soffrono contro una squadra sulla carta alla portata. Non è ammissibile per una squadra che punta a vincere lo scudetto.

Rossoneri pericolosi nei primi minuti di gara con due colpi di testa di Gabbia e Pavlovic, lasciando poi spazio al Genoa che è ben disposto in campo e guadagna fiducia col passare dei minuti. E la squadra di Daniele De Rossi passa in vantaggio al 28': Malinovskiy imbecca Colombo che è bravo a prendere posizione su Gabbia e a superare in girata Maignan. Quarto gol in campionato per il centravanti, cresciuto calcisticamente proprio nel Milan. Ed è il più classico dei gol dell'ex.

La reazione ci sarebbe, subito dopo, ed è clamoroso il modo in cui Fofana spreca il pari. Il francese deve solo appoggiare un pallone in rete quando Leali respinge una conclusione di Leao, ma scivola poco prima di tirare con la porta spalancata. Una brutta botta per i rossoneri, che nel secondo tempo dovranno necessariamente aumentare il numero di giri.

Nel secondo tempo Pulisic trova il pari poco prima dell'ora di gioco, ma il colpo di testa di Gabbia che prende il palo rimbalza sul braccio dell'americano, prima di finire in rete. Allegri prova a sistemare la situazione con i cambi ma Fullkrug praticamente non vede palla. Col passare dei minuti la partita diventa un assedio e solo al 92' arriva un pari meritato con un colpo di testa di Leao.

Incredibile, ma vero, il Milan decide di suicidarsi tre minuti più tardi quando Bartesaghi stende Ellertson. Lunghe proteste, dal dischetto si presenta Stanciu al 98': tiro alle stelle. Milan graziato.

Editoriale di Marco Conterio
