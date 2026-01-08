TMW
Cavese, nuova idea per l'attacco: piace Perlingieri. Attualmente è in forza al Crotone
Dopo aver trovato poco spazio al Crotone nella prima metà dell’anno, 12 presenze in campionato per appena 225 minuti in campo, per l’attaccante Mario Perlingieri potrebbe esserci una nuova esperienza in Serie C.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com la Cavese avrebbe messo gli occhi sul classe 2005 che, nonostante la giovane età, vanta già una bella esperienza in Serie C con 46 presenze e quattro gol in carriera.
