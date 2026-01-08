Ufficiale
Genoa, arriva l'attaccante Georgsdottir dal Breidablik: ha firmato fino al 2028
Rinforzo islandese per il Genoa che ha prelevato l’attaccante Georgsdottir, classe 2002, dal Breidablik. Una giocatrice che nell’ultima stagione ha messo a segno ben 18 reti in 21 presenze con il club dell’isola che si appresta a lasciare per la prima volta nella sua giovane carriera. Questa la nota del club ligure:
"Birta Georgsdóttir è una nuova giocatrice del Genoa Women, acquistata a titolo definitivo dal Breiðablik con contratto fino al 2028.
L’attaccante è nata a Garðabær, Islanda, il 23 agosto 2002. Nella sua carriera Birta ha vestito, tra le tante, la maglia del Breiðablik con il quale ha vinto il campionato islandese".
