Ufficiale Virtus Verona, ecco il rinforzo in attacco: arriva Cernigoi. Era al Cluj in Romania

Alla fine a spuntarla è stata la Virtus Verona. Il club veneto ha infatti battuto la concorrenza del Trento e si è aggiudicato le prestazioni dell'attaccante Cernigoi reduce dall'esperienza al Cluj in Romania. Questo il comunicato ufficiale:

"La Virtus Verona comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Iacopo Cernigoi, che vestirà la maglia rossoblù con contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo.

Nato a Mantova il 4 gennaio 1995, cresciuto nei settori giovanili della squadra della sua città e del Milan, Cernigoi è un centravanti di grande struttura fisica con un lungo e consolidato percorso tra i professionisti. Reduce da una prima parte di stagione disputata con il Cluj, nel campionato rumeno, Iacopo vanta numeri importanti: 236 presenze e 41 reti tra i professionisti, oltre a 66 presenze e 24 gol in Serie D.

Già protagonista in maglia virtussina nella stagione 2015/16 in Serie D, con 34 presenze e 17 reti, Cernigoi ha successivamente vestito le maglie di Vicenza, Pisa, Paganese, Rieti, Sambenedettese, Juve Stabia, Seregno, Pescara, Feralpisalò, Crotone e Rimini.

In rossoblù indosserà la maglia numero 18".