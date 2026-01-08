Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Anche la Lazio potrebbe pescare in Scandinavia per rinforzare la propria rosa in questa finestra di mercato invernale. Come riferito da Soccerdonna il club capitolino avrebbe trovato l’accordo con il Valerenga per la centrocampista Marika Bergman Lundin. Una calciatrice dalla buona esperienza internazionale, avendo disputato anche al Women's Champions League e vestito la maglia della Svezia a livello giovanile, che può occupare il ruolo di vertice basso in mezzo a una linea a tre o a cinque.
La classe ‘99, che vanta anche una breve esperienza in Inghilterra con il West Ham oltre ad aver vestito le maglie in Svezia di Goteborg, Jutex, Uppsala e Hacken, potrebbe dunque arrivare in biancoceleste per sostituire quella Lucy Ashworth-Clifford, coetanea della svedese, che nei giorni scorsi aveva risolto consensualmente il contratto con il club.