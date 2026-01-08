Venezia, Farji si presenta: "Un onore rappresentare questa città. Darò tutto me stesso"

"Arrivare al Venezia è per me motivo di grande entusiasmo e orgoglio. Non vedo l’ora di scendere in campo davanti ai miei nuovi tifosi e sentire il loro calore per un club storico e dal fascino unico". Il neo attaccante Marko Farji ha parlato così ai canali ufficiali del club del suo arrivo nel club lagunare con cui ha firmato un contrato fino al 2030.

"Darò tutto me stesso per rendere questa tifoseria fiera della squadra. - prosegue il nazionale iracheno - Ho scelto Venezia perché fin da subito ho percepito una società solida, ambiziosa e dotata di strutture di livello. Rappresentare una città straordinaria come Venezia è un onore. La squadra propone un calcio di grande qualità e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister per iniziare questo nuovo percorso insieme".