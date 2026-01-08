Ufficiale Sassuolo, la terzina Pellinghelli saluta per sei mesi: giocherà con il Bologna

Il Bologna FC 1909 Women comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’U.S. Sassuolo fino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive di Alice Pellinghelli.

Terzino destro nata a Parma il 17 giugno 2003, è naturalmente di piede destro, ma nella sua carriera è stata schierata spesso anche sul versante mancino. Inizia a giocare nel 2009, nella squadra mista della Virtus Parma, fino al 2013, quando passa alla Reggiana che – nel 2016 – diventa a tutti gli effetti A.S.D. Sassuolo C.F., mentre nel 2019 il titolo viene ceduto all’U.S. Sassuolo Calcio. In neroverde, Alice cresce in Primavera ed esordisce in prima squadra il 23 agosto 2020, a soli 17 anni, rimanendoci in pianta stabile fino all’estate 2022. Lì inizia un paio di prestiti che la vede vestire le maglie di Hellas Verona (guidato da mister Pachera) e Napoli Femminile (2023-2025), tornando in Emilia all’inizio di questa stagione. Nel frattempo ha iniziato anche il proprio percorso nelle selezioni giovanili nazionali azzurre, dall’Under 16 fino all’Under 23, passando per Under 17 e Under 19.

«Ho scelto Bologna perché conoscevo buona parte della squadra», le prime parole di Alice. «E il fatto di aver avuto mister Pachera come allenatore a Verona ha influito sulla scelta. Sono qui per giocare e mettermi alla prova in un campionato che, negli ultimi anni, ho seguito solo da lontano. In campo porto corsa, duttilità e la capacità di fare la doppia fase, difensiva e offensiva; dall’altra parte, voglio migliorarmi soprattutto nella fase di conclusione dell’azione e sul controllo orientato».

Pellinghelli vestirà la maglia numero 6.