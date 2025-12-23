Serie C, i marcatori: Minesso dell'Arzignano Valchiampo torna in vetta nel Girone A

Con la serata di ieri, lunedì 22 dicembre, il campionato di Serie C ha definitivamente mandato in archivio 19 giornate (e di fatto concluso il girone di andata, archiviato con il match di ieri tra Unione Brescia e Inter U23, vinto 2-0 dalla Leonessa), che hanno ovviamente smosso la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.

Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE A

8 gol: Mastroianni (3; Pro Patria), Minesso (Arzignano), Sipos (2; Lecco)

7 gol: Rauti (Vicenza)

6 gol: Bertoli (2; Ospitaletto), Capone (5; Trento), Gunduz (Triestina), Stuckler (1; Vicenza)

5 gol: Cazzadori (Union Brescia), Clemenza (2; Dolomiti Bellunesi), Da Graca (Novara), Giannotti (Trento), La Gumina (2; Inter U23), Morra (1; Vicenza), Spinaccè (Inter U23), Vertainen (Triestina)

4 gol: Caccavo (Lumezzane), Castelli (1; Cittadella), Comi (Pro Vercelli), De Paoli (2; AlbinoLeffe), Di Molfetta (1; Union Brescia), Dalmonte (Trento), Fabbro (Virtus Verona), Furrer (Lecco), Gualandris (Ospitaletto), Ionita (1; Triestina), Maistrello (Union Brescia), Parker (Pergolettese), A. Sow (Pro Vercelli), Topalovic (Inter U23)

GIRONE B

10 gol: Bruzzaniti (3; Pineto)

8 gol: Pattarello (3; Arezzo)

7 gol: Bellini (Pianese), Bifulco (1; Campobasso), D’Uffizi (Ascoli), Spini (2; Ravenna)

6 gol: Cortesi (1; Carpi), Gori (2; Ascoli), Petrelli (2; Forlì), Tenkorang (Ravenna)

5 gol: Cianci (1; Arezzo), Di Carmine (3; Livorno), Dionisi (2; Livorno), Dubickas (Ternana), Eusepi (1; Sambenedettese), Leonetti (1; Campobasso), Luciani (Ravenna), Ravasio (2; Arezzo), Sinani (Bra), Stabile (Vis Pesaro), Tavernelli (Arezzo)