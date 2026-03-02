Zielinski e il siparietto con Calhanoglu: "Era giusto che calciasse lui. Gesto anche per la squadra"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sport Mediaset alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia, Piotr Zielinski è tornato sul siparietto visto in Inter-Genoa. Nel post partita Hakan Calhanoglu ha infatti spiegato che avrebbe voluto lasciare al polacco il compito di battere il calcio di rigore, visto che l’ex Napoli lo ha sostituito più che degnamente nel periodo di assenza forzata. Piotr, però, ha ringraziato e lasciato al compagno, rigorista ufficiale dell’Inter, il tiro dagli undici metri: “Hakan ha un piede educatissimo, penso che calci benissimo i rigori ed era giusto, essendo tornato, che segnasse un gol. È un gesto anche per la squadra”.

La chiacchierata si è poi spostata al prossimo snodo fondamentale del campionato, il derby con il Milan che potrebbe chiudere a doppia mandata la porta scudetto ai rossoneri: “Prima pensiamo al Como, poi penseremo al derby. Le ultime partite non sono andate come speravamo, ma penso che nell’ultima di campionato meritassimo di più”.

Risposta diplomatica, infine, su una eventuale promessa in caso di successo sulla squadra di Allegri con un gol dello stesso Zielinski: “Non lo so, penso che non sia importante chi fa gol, ma vincere questa partita. Sarebbe un regalo per tutti, dai tifosi a noi stessi, in una stagione che in Serie A stiamo facendo alla grande”.