Serie C, i risultati al 45': avanti Lecco e Arezzo, in parità il derby Casertana-Benevento
Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 17.30 valide per la seconda giornata di ritorno di Serie C, con indicazioni interessanti in tutti e tre i gironi.
Nel Girone A parte forte il Lecco, che conduce di misura sulla Triestina e, al momento, si riporta a una sola lunghezza dall’Union Brescia, riaccendendo la corsa nelle zone alte della classifica.
Nel Girone B l’Arezzo consolida il primato grazie all’autogol di Biagini contro il Pontedera, allungando virtualmente a +4 sul Ravenna. Sorride anche il Bra, avanti a sorpresa sul campo del Perugia: un risultato che permetterebbe ai piemontesi di uscire momentaneamente dalla zona playout. Ancora bloccata, invece, la sfida del Riviera delle Palme tra Sambenedettese e Gubbio, ferma sullo 0-0.
Nel Girone C resta in equilibrio il derby campano tra Casertana e Benevento. Un pareggio che, se confermato, permetterebbe comunque alla Strega di agganciare in vetta il Catania, pur restando sfavorita negli scontri diretti. Tutto ancora aperto nella ripresa.
Ecco i risultati al 45' e i relativi marcatori:
GIRONE A
Lecco-Triestina 1-0
GIRONE B
Arezzo-Pontedera 1-0
27' aut. Biagini
Perugia-Bra 0-1
41' Lionetti
Sambenedettese-Gubbio 0-0
GIRONE C
Casertana-Benevento 0-0