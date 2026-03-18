La Juventus alle prese con il rinnovo di Vlahovic: si punta a chiudere durante la sosta

La Juventus ha ormai accelerato in modo significativo per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, durante la pausa il serbo dovrebbe rimanere alla Continassa per migliorare la sua condizione fisica, mandando così un altro messaggio a Luciano Spalletti, il tecnico che lo ha convinto nuovamente a voler tornare al centro del progetto della Vecchia Signora. Ed è in quei giorni lì che i bianconeri puntano a chiudere la questione del prolungamento di contratto.

I numeri del suo 2025-2026 non sono molto positivi. Il classe 2000, dopo il Mondiale per Club, ha giocato 13 partite in Serie A, segnando solo 3 gol, e 4 in Champions League, dove è andata decisamente meglio, visto che ha realizzato lo stesso numero di reti in molti meno minuti. Due assist, uno in entrambe le competizioni, non bastano a considerare positiva la sua stagione. La speranza però è che riesca a riscattarsi nel finale per poi ripartire al 100% l'anno prossimo.