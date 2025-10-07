Union Brescia, Silvestri: "Ho voluto fortemente venire qui. Anche rinunciando a qualcosa"

“Non reputo il momento complicato, veniamo comunque da tre pareggi che non sono tre sconfitte”, l’esperto difensore dell’Union Brescia Luigi Silvestri in conferenza stampa, come riporta l’edizione on line del Giornale di Brescia, parla così del momento della squadra lombarda allontanando però le voci di una possibile crisi.

“Infortuni? Non ne ricordo altri, ma non dovrebbe essere nulla di che, comunque monitoriamo le evoluzioni di giorno in giorno, senza forzare. - spiega il centrale soffermandosi sull’infortunio (lesione miofasciale di basso grado del retto femorale della gamba sinistra) che lo sta tenendo ai box – Sono rischi da mettere in conto se in allenamento spingi tanto”.

Spazio poi al suo approdo all’Union Brescia e al suo ruolo: “Ho voluto fortemente venire qui, anche a costo di rinunciare a qualcosa. Sono a disposizione di mister Diana e spero di potermi mettere in mostra anche sul centro-sinistra visto che quello è il ruolo in cui ho costruito la mia carriera. - conclude Silvestri - Sono un centrale vecchio stampo, di temperamento, anche se a volte mi becco dei gialli che non meriterei (ride, ndr)”.