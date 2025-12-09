Serie C, il riepilogo della 17ª giornata: Vicenza e Catania al comando. Brescia e Arezzo ko
Si è chiuso con le gare di ieri pomeriggio il 17° turno del campionato di Serie C. Un weekend, quello appena andato in archivio, che ha dato nuove informazioni sull'andamento dei tre gironi.
GIRONE A
Nonostante la vittoria del Lecco sull'Alcione Milano, il Vicenza rimane saldamente al comando del raggruppamento con dieci lunghezze di vantaggio. Terzo ko stagionale dell'Union Brescia nel derby contro il Lumezzane (ottavo risultato utile consecutivo) e panchina di Aimo Diana che inizia a vacillare. Tre punti anche per Trento e Giana Erminio, mentre la Dolomiti Bellunesi vince il secondo match consecutivo.
GIRONE B
Vittorie importanti in vetta al raggruppamento per Ravenna e Ascoli, mentre l'Arezzo finisce ko a sorpresa nel derby toscano contro il Livorno. Tre punti nel derby contro il Perugia anche per la Ternana. Nelle zone basse, invece, successo per il Bra che si porta a soli tre punti dalla salvezza.
GIRONE C
Mentre Catania, Benevento e Cosenza portano a casa bottino pieno la Salernitana manca l'appuntamento con la vittoria per il terzo turno consecutivo pareggiando 1-1 contro il Trapani. Ottimo successo, in chiave salvezza, del Team Altamura in casa del Giugliano.
Di seguito il resoconto dei tre gironi di C con risultati e classifiche:
SERIE C, 17ª GIORNATA
GIRONE A
Trento-Cittadella 1-0
90'+1 Capone
Pro Vercelli-Renate 1-1
18’ Karlsson (R), 54’ Comi (P)
Arzignano Valchiampo-Inter U23 1-1
29’ Spinacce (I), 47’ Mattioli (A)
Novara-Vicenza 2-2
23’ Morra (V), 33’ Alberti (N), 44’ Stuckler (V), 90’+2’ Lanini (N)
Union Brescia-Lumezzane 0-1
28’ Iori
Pro Patria-Dolomiti Bellunesi 0-2
24' Marconi, 77' Clemenza
Albinoleffe-Ospitaletto 1-1
49' Guarnieri (O), 69' Gusu (A)
Lecco-Alcione Milano 1-0
41' Sipos
Virtus Verona-Pergolettese 1-1
10' Fiorin (VV), 29' Parker (P)
Giana Erminio-Triestina 2-1
8' Vitale (GE), 50' Vertainen (T), 82' Lamesta (rig)
Classifica - Vicenza 43, Lecco 33, Union Brescia 30, Cittadella 28, Alcione Milano 27, Inter U23 27, Pro Vercelli 24, Trento 23, Giana Erminio 23, Renate 21, Dolomiti Bellunesi 21, Lumezzane 20, Novara 20, AlbinoLeffe 18, Arzignano Valchiampo 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Virtus Verona 14, Pro Patria 12, Triestina -5
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Livorno-Arezzo 2-1
39’ Dionisi (L), 60’ Noce (L), 90’+14’ rig. Pattarello (A)
Pianese-Gubbio 1-0
61’ Tirelli
Bra-Campobasso 2-0
53' La Marca (B), 67' Sinani (B)
Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen 1-1
51’ Tessiore (G), 84’ Amaradio (J)
Perugia-Ternana 1-2
6’ Ferrante (T), 19’ Tozzuolo (P), 63’ Vallocchia (T)
Torres-Pineto 1-1
38’ Mastropietro (P), 51’ Musso (T),
Ravenna-Pontedera 2-1
1' Nabian (P), 90' Luciani (R), 103' Okaka (R)
Ascoli-Forlì 3-0
37' e 45' rig. Gori, 52' D'Uffizi
Carpi-Vis Pesaro 1-1
33' Gerbi (C), 82' Stabile (VP)
Riposa: Sambenedettese
Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38, Ascoli 32, Guidonia Montecelio 25, Carpi 25, Pineto 24, Ternana 24, Vis Pesaro 21, Forlì 21, Pianese 21, Campobasso 19, Juventus Next Gen 19, Gubbio 18, Livorno 18*, Sambenedettese 17, Bra 14, Perugia 12, Pontedera 12, Torres 9
* una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Catania-Crotone 2-0
14' Corbari (16), 52' Lunetta
Sabato 6 dicembre
Casarano-Latina 1-1
10’ Chiricò (C), 90’+1’ Gagliano (L)
Siracusa-Foggia 2-2
10’ Contini (S), 18’ e 90’+7’ Garofalo (F), 30’ Ba (S),
Sorrento-Potenza 2-2
38’ Petrungaro (P), 45’+3’ rig. D’Ursi (S), 63’ De Marco (P), 88’ Crecco (S)
Giugliano-Team Altamura 0-1
46' Mogentale (TA)Domenica 7 dicembre
Monopoli-Atalanta U23 1-1
57’ Fall (M), 64’ Comi (A)
Salernitana-Trapani 1-1
9’ Grandolfo (T), 35’ Anastasio (S)
Audace Cerignola-Casertana 1-1
34' D'Orazio (A), 73' aut Gasbarro (C)
Cavese-Benevento 0-1
86' Simonetti
Cosenza-AZ Picerno 1-0
77' Achour
Classifica - Catania 37, Benevento 35, Salernitana 32, Cosenza 32, Casertana 29, Crotone 24, Casarano 25, Potenza 24, Monopoli 24, Audace Cerignola 23, Trapani 22, Atalanta U23 22, Team Altamura 19, Cavese 17, Sorrento 17, Giugliano 15, Latina 14, Foggia 15, Siracusa 14, Picerno 13.
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva
