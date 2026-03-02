Vicenza, conto alla rovescia per la Serie B. Ecco la data possibile per la festa promozione

Il conto alla rovescia può ufficialmente iniziare. Il Vicenza guarda tutti dall’alto nel Girone A di Serie C con un vantaggio che profuma di sentenza: +16 sull’Union Brescia quando mancano nove giornate alla fine. Un margine enorme, costruito con continuità e solidità, che mette i biancorossi nella condizione ideale per programmare il ritorno in Serie B.

La 30ª giornata si apre domani e, numeri alla mano, il Vicenza ha già in tasca una buona fetta di promozione. Con 9 partite ancora da disputare, i punti a disposizione sono 27. Questo significa che, per essere certo del primo posto senza guardare i risultati altrui, alla squadra capolista basterà mantenere almeno 12 punti di margine nelle prossime settimane. Tradotto: se il distacco restasse invariato o aumentasse, la festa potrebbe arrivare con diverse giornate d’anticipo.

Attenzione però al 29 marzo, data cerchiata in rosso: c’è lo scontro diretto con l’Union Brescia. All’andata finì in parità e, in un arrivo a pari punti (ipotesi oggi lontanissima), conterebbero proprio gli scontri diretti. Ecco perché quella sfida potrebbe rappresentare l’ultimo vero snodo del campionato, più per una questione simbolica che aritmetica.

Facendo due conti, se il Vicenza dovesse mantenere l’attuale vantaggio medio, la promozione matematica potrebbe arrivare tra la 34ª e la 35ª giornata. In caso di ulteriore allungo, addirittura prima dello scontro diretto. Molto dipenderà anche dal rendimento del Brescia, chiamato a un filotto quasi perfetto per riaprire i giochi.