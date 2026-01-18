Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, il Vicenza vince in extremis e allunga. Al Gubbio il derby umbro. Poker del Trapani

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:42
Tommaso Maschio

Vittoria in extremis per il Vicenza che allunga così sull’Union Brescia, ora terzo, fermato sul pari dalla Pro Vercelli. A decidere la gara a favore dei biancorossi è una rete nei minuti di recupero di Caferri che permette ai suoi di piegare l’Arzignano Valchiampo. Nel Girone B invece il Gubbio fa suo il derby umbro sul campo del Perugia per 1-0 grazie alla rete di La Mantia a venti minuti dalla fine.

Nel Girone C poker del Trapani che, nonostante i tanti problemi della società, non sembra voler mollare e trova tre punti pesanti contro il Sorrento fra le proprie mura. Vittoria interna anche per il Potenza, 2-0 sulla Casertana, mentre l’Audace Cerignola si impone sul campo del Siracusa

22ª GIORNATA – 16-17-18-19 GENNAIO 2026
GIRONE A
Sabato 17 gennaio
Cittadella-Pergolettese 3-3
44' Corti (P), 54' e 61' Bunino (C), 83' Amatucci (C), 87' Ferrandino (P), 90+6' Milesi (P)
Dolomiti Bellunesi – Lecco 1-4
13' Zanellato (L), 17' Metika (L), 32' aut. Burrai (L), 51' Rizzo (L), 72' Cossalter (DB)
Trento – Novara 1-1
39' Aucelli (T), 72' Alberti (N)
Lumezzane-Alcione Milano 1-0
23' Iori
Ospitaletto-Triestina 1-0
28' Messaggi
Pro Patria-Giana Erminio 0-4
22' Renda, 75' Colombara, 86'/93' Ferri

Domenica 18 gennaio
Arzignano Valchiampo – Vicenza 1-2
73’ Capello (V), 78’ Toniolo (A), 90’+8’ Caferri (V)
Pro Vercelli – Union Brescia 0-0
Ore 17.30 - Inter U23 – Virtus Verona
Ore 17.30 - Renate – Albinoleffe

Classifica: Vicenza 56*, Lecco 44*, Union Brescia 43*, Cittadella 36*, Alcione Milano 33*, Inter U23 31, Renate 31, Trento 31*, Lumezzane 29*, Giana Erminio 29*, Pro Vercelli 28*, Arzignano Valchiampo 27*, Ospitaletto 26*, Dolomiti Bellunesi 25*, AlbinoLeffe 24, Novara 24*, Virtus Verona 18, Pergolettese 16*, Pro Patria 12*, Triestina -2*
* una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Venerdì 16 gennaio
Vis Pesaro – Arezzo 0-3
10' Tavernelli, 65' Ravasio, 90+4' Cianci
Sabato 17 gennaio
Juventus Next Gen – Ascoli 1-0
65' Guerra
Pianese – Torres 1-1
14' Fabrizi (P), 87' Di Stefano (T)
Campobasso-Carpi 2-0
21’ e 78' Bifulco
Guidonia Montecelio-Livorno 0-2
65' Dionisi, 75' Biondi
Domenica 18 gennaio
Forlì – Sambenedettese 0-2
12’ Stoppa, 45’+3’ Dalmazzi
Perugia – Gubbio 0-1
71’ La Mantia
Ore 17.30 - Bra – Ravenna
Ore 17.30 - Pontedera – Pineto
Riposa: Ternana

Classifica: Arezzo 49*, Ravenna 42, Ascoli 37*, Pineto 32, Juventus Next Gen 30, Campobasso 30*, Guidonia Montecelio 28*, Pianese 28*, Carpi 27*, Vis Pesaro 27, Ternana 26, Forlì 25*, Sambenedettese 23*, Gubbio 23 ,Livorno 22*, Perugia 19*, Bra 17, Torres 16*, Pontedera 14

* una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Venerdì 16 gennaio
Cavese – Team Altamura 1-2
44' Rosafio (TA), 54' Grande (TA), 77' Orlando (C)
Sabato 17 gennaio
Benevento – Casarano 3-0
49' Manconi, 58' Romani, 76' Salvemini
Domenica 18 gennaio
Atalanta U23 – Salernitana 0-1
56’ De Boer
Potenza – Casertana 2-0
45’+3’ Adjapong, 90’+4’ D’Auria
Siracusa – Audace Cerignola 0-1
81’ Gambale
Trapani – Sorrento 4-0
3’ Kriwan, 45’+4’ Salines, 59’ Canotto, 84’ Stauciuc
Ore 17.30 - Picerno – Latina
Ore 20.30 - Foggia – Giugliano
Ore 20.30 - Monopoli – Catania
Lunedì 19 gennaio
Ore 20.30 - Cosenza – Crotone (Diretta Rai Sport)

Classifica - Benevento 48*, Catania 45, Salernitana 42*, Casertana 39*, Cosenza 37, Monopoli 33, Audace Cerignola 31*, Potenza 29*, Casarano 28*, Crotone 28, Team Altamura 26*, Atalanta U23 25*, Sorrento 24*, Latina 22, Trapani 22*, Siracusa 21*, Cavese 21*, Foggia 19, Picerno 18, Giugliano 16

*una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
