Doppia revisione FVS per il gol della Juve: ma è solo una la card utilizzata dal Pontedera

Ha avuto del curioso l'episodio occorso questa sera nel match della 30ª giornata del Girone B di Serie C, che allo stadio 'Ettore Mannucci' sta contrapponendo i padroni di casa del Pontedera alla Juventus Next Gen, al momento in vantaggio grazie al gol di Serigne Deme siglato al quando il cronometro segnava il minuto 33 del primo tempo (la gara ha preso il via alle ore 18:00).

Proprio in occasione della rete bianconera, dalle immagini concitate che arrivano dal rettangolo verde, è sembrato che i toscani avessero giocato due card dell'FVS per la stessa azione, visto che il gol sembrava nato da un fallo: si vede infatti un componente della panchina con la card in mano, l'arbitro che va al monitor e la nuova richiesta di revisione dell'azione. Una sorta di anomalia, che sembrava aprire nuove revisioni stavolta di regolamento, ma l'arcano è stato subito svelato: la prima revisione tecnologica del direttore di gara, non è arrivata su segnalazione del Pontedera, bensì su quella dell'assistente. I granata, però, non soddisfatti del gol confermato, hanno richiesto un'ulteriore revisione, che non ha però fatto cambiare idea all'arbitro. Gol della Juventus Next Gen confermato, quindi card sprecata. Con tanto di ammonizione a Piero Braglia.

Gioco ovviamente a lungo fermo, ma alla fine, nel primo tempo, i minuti di recupero son stati solo 6 (CLICCA QUI per il live del match).