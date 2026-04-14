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Serie C, in archivio la 36ª giornata. Il punto della situazione a 180' dal termine della stagione

Serie C, in archivio la 36ª giornata. Il punto della situazione a 180' dal termine della stagioneTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 08:19Serie C
Luca Bargellini

Con i cinque posticipi andati in scena ieri sera si è chiuso il quadro dei risultati della 36ª giornata di Serie C. Ecco di seguito tutti i referti e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C - 36ª GIORNATA
GIRONE A
Alcione Milano-Lecco 0-2
7' Duca, 73' Bonaiti
Lumezzane-Union Brescia 1-0
69' Iori
Pergolettese-Virtus Verona 2-2
18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)
Triestina-Giana Erminio 2-0
38' Begheldo, 68' Faggioli
Vicenza-Novara 3-1
9' [rig.] Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45'+6 Caferri (V), 46' Stuckler (V)
Cittadella-Trento 1-3
20' Dalmonte (T), 60' Giannotti (T), 76' Bunino (C), 90'+1 Pellegrini (T)
Ospitaletto Franciacorta-AlbinoLeffe 3-0
55' Nessi, 60' Guarneri, 82' Gobbi
Inter U23-Arzignano Valchiampo 0-1
62' Cariolato
Dolomiti Bellunesi-Pro Patria 2-4
18' Giudici (PP), 45+4' rig Clemenza (DB), 63' Marconi (DB), 72' Citterio (PP), 74' Mastroianni (PP), 85' Orfei (PP)
Renate-Pro Vercelli 2-1
15' Karlsson (R), 64' Calì (R), 79' Sow (PV)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 85, Union Brescia 63, Lecco 63, Trento 61, Renate 60, Cittadella 56, Lumezzane 52, Alcione Milano 51, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Arzignano Valchiampo 47, Giana Erminio 46, Ospitaletto 45, Novara 44, Pro Vercelli 43, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 37, Virtus Verona 24, Pro Patria 23, Triestina 12

N.B. - Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

GIRONE B
Campobasso-Bra 0-0
Gubbio-Pianese 1-1
18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)
Pineto-Torres 0-0
Forlì-Ascoli 0-3
37' D'Uffizi, 48' Corradini, 83' Milanese
Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio 1-0
61' Licina
Ternana-Perugia 2-2
41' Capuano (T), 66' Ferrante (T), 68' Bacchin (P), 84' Montevago (P)
Domenica 12 aprile
Arezzo-Livorno 2-0
5' Ionita, 83' Varela Djamanca
Pontedera-Ravenna 0-1
68' Da Pozzo
Vis Pesaro-Carpi 3-0
30' Giovannini, 70' e 79' Jallow

Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 74, Ascoli 74, Ravenna 70*, Campobasso 53, Juventus Next Gen 51, Pineto 50, Vis Pesaro 46, Pianese 46, Ternana 45, Gubbio 44, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Forlì 36, Torres 35, Sambenedettese 31, Bra 31, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più
Pontedera retrocesso in Serie D
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Atalanta U23-Monopoli 2-0
54' Misitano, 73' Cissé
Casertana-Audace Cerignola 4-1
2' e 8' Girelli (C), 18' Llano (C), 42' Butic (C), 61' D'Orazio (A)
Foggia-Siracusa 1-1
33' Arditi (S), 58' Tommasini (F)
Latina-Casarano 1-2
52' Grandolfo (C), 66' [rig.] Chiricò (C), 73' Lipani (L)
Team Altamura-Giugliano 1-1
45'+1 Grande (T), 89' Zammarini (G)
Trapani-Salernitana 1-2
23' [rig.] Celeghin (T), 48' Ferrari (S), 90'+6 Boncori (S)
Potenza-Sorrento 3-0
9' Siatounis, 55' D'Auria, 59' Erradi
Benevento-Cavese 0-1
11' Orlando
Crotone-Catania 2-0
43' Gallo, 59' Musso
Picerno-Cosenza 3-1
9' Florenzi (C), 22' Del Fabro (P), 60' Bianchi (P), 71' rig Cardoni (P)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Casertana 65, Salernitana 63, Cosenza 63, Crotone 58, Casarano 53, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Potenza 47, Team Altamura 44, Atalanta U23 43, Cavese 40, Picerno 39, Sorrento 37, Latina 36, Giugliano 35, Foggia 27, Siracusa 24, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B.
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

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