TMW Serie C, i marcatori: Mastroianni e D'Uffizi verso la vetta dei rispettivi raggruppamenti

Nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, la Serie C ha definitivamente mandato in archivio la 36ª e terzultima giornata del campionato: smosse quindi non solo le classifiche dei tre raggruppamenti ma anche la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni girone, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.

Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa. E cresce l'attesa per quel che sarà della Ternana, che potrebbe avere la stessa sorte della compagine romagnola, dopo che ieri è stata annunciata la messa in liquidazione del club, esattamente come accadde a novembre dello scorso anno per il prima citato Rimini.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE A

13 gol: Stuckler (2; Vicenza)

11 gol: Clemenza (5; Dolomiti Bellunesi), Mastroianni (4; Pro Patria), Rabbi (Cittadella), Sipos (4; Lecco)

10 gol: Bertoli (3; Ospitaletto), Capone (7; Trento), Comi (2; Pro Vercelli), Karlsson (Renate), La Gumina (4; Inter U23), Pellegrini (2; Trento), Rauti (1; Vicenza)

9 gol: Caccavo (Lumezzane), Minesso (Arzignano), Sali (AlbinoLeffe), Vertainen (Triestina)

8 gol: Cazzadori (Union Brescia), Da Graca (Novara), Dalmonte (Trento), Gobbi (1; Ospitaletto), Lanini (2; Novara), Morra (2; Vicenza)

GIRONE B

14 gol: Bifulco (1; Campobasso)

13 gol: D’Uffizi (Ascoli)

12 gol: Gori (4; Ascoli)

11 gol: Cianci (2; Arezzo), Di Carmine (5; Livorno)

10 gol: Bellini (2; Pianese), Bruzzaniti (3; Pineto), Montevago (Perugia), Pattarello (4; Arezzo), Puczka (5; Juventus NG)