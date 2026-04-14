TMW Succede di tutto. Dal pasillo del honor alle fiamme del post gara: i due volti di Benevento-Cavese

In un lunedì segnato dall'amara questione Ternana, che a 180' dal Termine della regular season rischia di scombinare gli equilibri del campionato di Serie C, per la terza serie si può parlare anche di campo e calcio giocato, perché ieri si è conclusa definitivamente la 36ª e terzultima giornata della stagione, che ha visto la vittoria della Cavese sul campo del Benevento, già promosso in Serie B e premiato a margine del confronto dai vertici della Lega Pro. 0-1 il finale di gara, che per i blufoncè è forse un segnale verso la salvezza matematica.

Ha però del paradossale - e strappa quasi un sorriso benevolo - quello che è accaduto prima e dopo la partita, iniziata con il massimo gesto di sportività da parte della squadra guidata da Fabio Prosperi, che ha fatto il pasillo de honor ai giallorossi. Poi la contesa, ed ecco che dalla pace si è passati al 'fuoco e fiamme'. Prima l'espulsione del tecnico sannita Antonio Floro Flores, poi quella del prima citato Prosperi che, stando a quanto raccontato da Sky Sport, avrebbe esultato in modo provocatorio verso la panchina avversaria e il tifo locale arrivando persino a un faccia a faccia molto duro con un giocatore avversario. E che dire del presunto il lancio di una gomma da masticare ai padroni di casa? Ecco quindi l'inferno dentro il rettangolo verde.

Il tutto però si è concluso con la ritrovata calma, e il Benevento ha potuto tranquillamente festeggiare con tutto il popolo sannita la premiazione da parte delle istituzioni.