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Serie C, la giostra del gol. Girone A: Vicenza domina, Pro Patria difesa disastrosa

Serie C, la giostra del gol. Girone A: Vicenza domina, Pro Patria difesa disastrosaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 12:19Serie C
Luca Bargellini

La Serie C Girone A ha prodotto, nelle 350 partite disputate finora, 804 reti complessive: una media di 2,30 gol a partita, la più equilibrata tra i tre raggruppamenti. Ma i numeri nascondono storie molto diverse, dal dominio assoluto del Vicenza alle distorsioni imposte dalle penalizzazioni, passando per qualche curiosità statistica difficile da trovare altrove.

Il Vicenza che non si discute
Con 60 gol segnati e soli 24 subiti in 35 partite, il Vicenza occupa da solo un piano superiore rispetto a tutte le altre squadre del girone. La differenza reti di +36 è la seconda migliore dell'intera Serie C, superata solo dal Benevento nel Girone C. L'attacco biancorosso gira a 1,71 reti di media a partita, ma è la tenuta difensiva a completare il quadro: 24 gol subiti in 35 gare corrispondono a 0,69 a partita, meglio di tutti nel raggruppamento ad eccezione dell'Union Brescia (23 GS, la migliore difesa assoluta del girone). Non a caso la classifica parla di 82 punti, un bottino da corsa solitaria.

La strana stagione del Novara
Il dato più anomalo dell'intero Girone A porta la firma del Novara: 20 pareggi in 35 partite, il 57% degli incontri disputati concluso in parità. Un numero fuori scala per qualsiasi categoria. Le vittorie sono state appena 8 e le sconfitte 7, per un totale di 44 punti che paradossalmente lo collocano a metà classifica. La squadra piemontese vanta il record di pareggi dell'intera Serie C 2025/2026.

Pro Patria, la difesa peggiore di tutta la Serie C
Dall'altra parte del girone, la Pro Patria si distingue per il dato più impietoso del campionato: 63 gol subiti in 35 partite, peggio di qualunque altra squadra nei tre gironi. Una media di 1,80 reti incassate a gara che spiega i soli 20 punti in classifica. Il confronto con la miglior difesa del girone, quella dell'Union Brescia (23 GS), restituisce la dimensione della distanza: 40 reti in più incassate, quasi 1,15 a partita di differenza.

Il caso Triestina
La Triestina è l'elemento più distorsivo della classifica. Con 42 gol fatti e 50 subiti avrebbe i numeri per ambire a una salvezza tranquilla, ma la penalizzazione di -24 punti la relega a quota 9, con la retrocessione già matematicamente sancita. Senza il peso dei punti sottratti si troverebbe in zona playoff.

I grandi risultati
Il girone ha prodotto almeno cinque risultati da 5+ gol: Vicenza-Lumezzane 5-0 alla prima giornata, Union Brescia-Pro Vercelli 5-0 alla terza, Lecco-Arzignano Valchiampo 5-1 alla dodicesima, il clamoroso Alcione Milano-Dolomiti Bellunesi 5-0 (ritorno del quarto turno) e la vittoria esterna per 0-5 dell'Arzignano Valchiampo sul campo del Pro Vercelli alla diciottesima. La Triestina ha firmato uno dei pochi 5-2 del campionato, rifilato all'Albinoleffe alla diciottesima giornata.

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