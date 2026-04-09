Benevento, Floro Flores: "Devo tutto a Vigorito. Zeman è quello che mi porta più dentro"

Dalla panchina alla promozione in Serie B al timone del Benevento, passando per il dubbio di abbandonare il calcio. Antonio Floro Flores si racconta attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport.

La rivincita

"È un'emozione che non avevo mai vissuto, momenti così accadono di rado. Da calciatore non ero così maturo, sono stato il primo a non comprendere le mie potenzialità. Per questo sento di dovermi riscattare". Tutto nasce da un incontro con Pasquale Foggia: "Venivo da due stagioni difficili e mi chiedevo se il calcio fosse ancora il mio mondo, poi ho capito di voler lavorare con i ragazzi. Ma se mi avessero detto che in così poco tempo sarei arrivato qui non ci avrei creduto".

Il debito con Vigorito

Il tecnico non nasconde la gratitudine verso il presidente: "A lui devo tantissimo. Quando è arrivata la chiamata per la prima squadra è stata una sensazione incredibile, ma anche piena di paura. Sapevo quanto volesse la promozione e ho lavorato ogni giorno per non deluderlo. Dopo la vittoria gli ho detto, scherzando ma non troppo, che dovrei togliere la statua di Padre Pio dal mio giardino e mettere la sua".

I maestri: Zeman su tutti

"Zeman è quello che mi porto più dentro. Ma da calciatore non ho mai pensato di allenarmi. Oggi invece studio molto. Apprezzo Fabregas per il coraggio, Spalletti per la capacità di evolversi".