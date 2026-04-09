Salernitana, Iervolino cede a Rufini: firma attesa a metà settimana

Danilo Iervolino ha scelto di cedere la Salernitana a Cristiano Rufini, imprenditore romano con il quale era già stato sottoscritto un accordo preliminare nelle settimane scorse. La trattativa, apparentemente entrata in una fase di stallo nei giorni scorsi, ha ricevuto nuovo impulso grazie all'intervento dei consulenti delle due parti e nelle ultime ore ha conosciuto un'accelerazione significativa.

Rufini, riporta TuttoSalernitana, avrebbe fornito le garanzie economiche pretese da Iervolino, incluso l'impegno a ricapitalizzare il club. Il closing potrebbe avvenire già a metà della prossima settimana, con la firma del contratto definitivo dinanzi a un notaio a Roma, preceduta da un incontro conclusivo tra le parti.

Nel frattempo, il futuro acquirente avrebbe già delineato un possibile organigramma societario, puntando su profili con consolidata esperienza nel calcio professionistico.

Sul fronte tecnico, invece, non sono attesi stravolgimenti immediati fino al termine dell'attuale stagione. Fino all'apposizione della firma ufficiale, la proprietà del club rimarrà formalmente in capo a Iervolino.