San Marino pesca nelle serie minori italiane. Sei convocati fra Serie B, C e D
C'è anche un po' di calcio di Serie C e D nella lista dei convocati del commissario tecnico di San Marino, Roberto Cevoli, per le gare di qualificazioni ai mondiali in programma nei prossimi giorni contro Austria e Cipro.
Trovano, infatti, spazio nella lista del Titano due giocatori militanti in Serie C come Matteo Sammaritani, sedicenne del Rimini Primavera Nicola Nanni dell'Arzignano Valchiampo e tre in D: Alberto Riccardi dell'Imolese, Dante Rossi del Tropical Coriano e Alessandro Tosi del San Marino.
Nella lista c'è anche un pizzico di Serie B con la presenza di Fausto Salicioni della Virtus Entella Primavera.
Di seguito la lista completa:
Portieri: Amici Pietro, Colombo Edoardo, Zavoli Matteo
Difensori: Cevoli Michele, Matteoni Giacomo, Pasolini Marco, Riccardi Alberto, Rossi Dante Carlos, Sammaritani Matteo, Tosi Alessandro, Valentini Giacomo.
Centrocampisti: Capicchioni Lorenzo, Contadini Andrea, Giocondi Simone, Golinucci Alessandro, Lazzari Lorenzo, Mularoni Marcello, Valli Casadei Matteo, Zannoni Samuele
Attaccanti: Berardi Filippo, Capicchioni Gabriel, Giacopetti Nicolas, Nanni Nicola, Salicioni Fausto, Sensoli Nicko, Vitaioli Matteo