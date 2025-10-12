Serie C, volano Union Brescia e Ravenna: battute Pro Patria e Sambenedettese

Si è chiusa la nona giornata di Serie C con le partite disputate alle ore 20:30, che hanno regalato emozioni e risultati importanti nei Gironi A e B. Nel Girone A, l’Union Brescia conferma il suo ottimo momento di forma imponendosi 2-0 sul campo della Pro Patria allo Speroni. Una vittoria che consente ai lombardi di riportarsi a 7 punti di distanza dalla capolista Vicenza, consolidando la propria posizione nelle zone alte della classifica. Momento difficile invece per la formazione bustocca, che resta ferma al penultimo posto e non riesce a invertire la rotta.

Nel Girone B, il Ravenna continua a volare, espugnando il campo della Sambenedettese in una sfida accesa e ricca di tensione. Nel primo tempo nervi tesi e proteste, con l’espulsione al 32’ di mister Palladini per proteste vibranti. Nel finale, i marchigiani trovano il gol del pareggio con Sbaffo, ma la rete viene annullata per carica sul portiere. I giallorossi portano così a casa il settimo successo consecutivo, confermandosi una delle squadre più in forma del campionato.

SERIE C, 9ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 11 ottobre

Giana Erminio-Novara 0-0

Vicenza-Virtus Verona 2-1

5' Morra (VIC), 28' Fabbro (VV), 85' Benassai (VIC)

Pergolettese-Alcione Milano 0-2

11' Bright (ALC), 65' Renault (ALC) — espulso Parker (PER) al 40’ dopo revisione FVS

Domenica 12 ottobre

Cittadella-Triestina 1-0

86' Diaw

AlbinoLeffe-Lecco 0-1

62' Furrer

Ospitaletto Franciacorta-Arzignano Valchiampo 2-1

6' Bertoli (OF), 49' Gobbi (OF), 90'+4 Lakti (AV)

Pro Patria-Union Brescia 0-2

47' De Maria, 57' Di Molfetta

Rinviata al 21 ottobre - Inter U23-Renate

Classifica - Vicenza 25*, Lecco 21*, Union Brescia 18*, Alcione Milano 17*, Inter U23 15, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12*, Pergolettese 11*, Virtus Verona 10*, Giana Erminio 10*, Arzignano Valchiampo 9, Cittadella 9*, Renate 9, Ospitaletto 9*, Trento 8, Novara 7*, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Pro Patria 4*, Triestina -8*

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B

Arezzo-Gubbio 1-0

4' rig. Cianci

Bra-Carpi 1-3

6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)

Sabato 11 ottobre

Perugia-Rimini 0-1

25’ Lepri

Forlì-Ternana 1-1

49' Petrelli (FOR), 59' Ferrante (TER)

Guidonia Montecelio-Pianese 1-0

82' Bernardotto (GUI)

Pineto-Livorno 3-0

5' Postiglione (PIN), 45’+1 Schirone (PIN), 73' Lombardi (PIN)

Domenica 12 ottobre

Vis Pesaro-Torres 0-0

Ascoli-Pontedera 5-0

31' Rizzo Pinna, 36' e 65' D'Uffizi, 53' Milanese T., 85' rig. Corazza

Sambenedettese-Ravenna 0-1

22' Luciani

Lunedì 13 ottobre

Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane

Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli

Rinviata al 22 ottobre - Juventus Next Gen-Campobasso

Classifica - Arezzo 24*, Ravenna 24*, Ascoli 23*, Sambenedettese 14*, Carpi 14*, Ternana 14*, Gubbio 13*, Forlì 13*, Guidonia Montecelio 13*, Campobasso 12, Pianese 12*, Juventus Next Gen 11, Pineto 11*, Vis Pesaro 9*, Pontedera 8*, Livorno 7*, Torres 6*, Bra 5*, Perugia 3*, Rimini -2*

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C

Sabato 11 ottobre

Foggia-Crotone 0-3

22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano

Giugliano-Catania 0-3

5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez

Picerno-Casertana 0-2

1’, 28’ Bentivegna

Domenica 12 ottobre

Monopoli-Salernitana 0-1

15' Capomaggio

Casarano-Audace Cerignola 3-0

67' e 77' Chirico, 90+4'Zanaboni

Cavese-Trapani 0-1

77' Fischnaller

Cosenza-Atalanta U23 1-2

23' Misitano (A), 73' Achour (C), 90+2' Simonetto (A)

Potenza-Latina 0-0

Siracusa-Sorrento 0-1

68' D'Ursi

Benevento-Team Altamura 4-0

22' Salvemini, 47' pt Lamesta. 50' Manconi, 87' Mignani

Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

una gara in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti