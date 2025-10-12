Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, volano Union Brescia e Ravenna: battute Pro Patria e Sambenedettese

Serie C, volano Union Brescia e Ravenna: battute Pro Patria e SambenedetteseTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 22:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Si è chiusa la nona giornata di Serie C con le partite disputate alle ore 20:30, che hanno regalato emozioni e risultati importanti nei Gironi A e B. Nel Girone A, l’Union Brescia conferma il suo ottimo momento di forma imponendosi 2-0 sul campo della Pro Patria allo Speroni. Una vittoria che consente ai lombardi di riportarsi a 7 punti di distanza dalla capolista Vicenza, consolidando la propria posizione nelle zone alte della classifica. Momento difficile invece per la formazione bustocca, che resta ferma al penultimo posto e non riesce a invertire la rotta.

Nel Girone B, il Ravenna continua a volare, espugnando il campo della Sambenedettese in una sfida accesa e ricca di tensione. Nel primo tempo nervi tesi e proteste, con l’espulsione al 32’ di mister Palladini per proteste vibranti. Nel finale, i marchigiani trovano il gol del pareggio con Sbaffo, ma la rete viene annullata per carica sul portiere. I giallorossi portano così a casa il settimo successo consecutivo, confermandosi una delle squadre più in forma del campionato.

SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 11 ottobre
Giana Erminio-Novara 0-0
Vicenza-Virtus Verona 2-1
5' Morra (VIC), 28' Fabbro (VV), 85' Benassai (VIC)
Pergolettese-Alcione Milano 0-2
11' Bright (ALC), 65' Renault (ALC) — espulso Parker (PER) al 40’ dopo revisione FVS

Domenica 12 ottobre
Cittadella-Triestina 1-0
86' Diaw
AlbinoLeffe-Lecco 0-1
62' Furrer
Ospitaletto Franciacorta-Arzignano Valchiampo 2-1
6' Bertoli (OF), 49' Gobbi (OF), 90'+4 Lakti (AV)
Pro Patria-Union Brescia 0-2
47' De Maria, 57' Di Molfetta

Rinviata al 21 ottobre - Inter U23-Renate

Classifica - Vicenza 25*, Lecco 21*, Union Brescia 18*, Alcione Milano 17*, Inter U23 15, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12*, Pergolettese 11*, Virtus Verona 10*, Giana Erminio 10*, Arzignano Valchiampo 9, Cittadella 9*, Renate 9, Ospitaletto 9*, Trento 8, Novara 7*, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Pro Patria 4*, Triestina -8*

* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B
Arezzo-Gubbio 1-0
4' rig. Cianci
Bra-Carpi 1-3
6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)
Sabato 11 ottobre
Perugia-Rimini 0-1
25’ Lepri
Forlì-Ternana 1-1
49' Petrelli (FOR), 59' Ferrante (TER)
Guidonia Montecelio-Pianese 1-0
82' Bernardotto (GUI)
Pineto-Livorno 3-0
5' Postiglione (PIN), 45’+1 Schirone (PIN), 73' Lombardi (PIN)

Domenica 12 ottobre
Vis Pesaro-Torres 0-0
Ascoli-Pontedera 5-0
31' Rizzo Pinna, 36' e 65' D'Uffizi,  53' Milanese T., 85' rig. Corazza
Sambenedettese-Ravenna 0-1
22' Luciani
Lunedì 13 ottobre
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane
Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli

Rinviata al 22 ottobre - Juventus Next Gen-Campobasso

Classifica - Arezzo 24*, Ravenna 24*, Ascoli 23*, Sambenedettese 14*, Carpi 14*, Ternana 14*, Gubbio 13*, Forlì 13*, Guidonia Montecelio 13*, Campobasso 12, Pianese 12*, Juventus Next Gen 11, Pineto 11*, Vis Pesaro 9*, Pontedera 8*, Livorno 7*, Torres 6*, Bra 5*, Perugia 3*, Rimini -2*

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Sabato 11 ottobre
Foggia-Crotone 0-3
22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano
Giugliano-Catania 0-3
5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez
Picerno-Casertana 0-2
1’, 28’ Bentivegna
Domenica 12 ottobre
Monopoli-Salernitana 0-1
15' Capomaggio
Casarano-Audace Cerignola 3-0
67' e 77' Chirico, 90+4'Zanaboni
Cavese-Trapani 0-1
77' Fischnaller
Cosenza-Atalanta U23 1-2
23' Misitano (A), 73' Achour (C), 90+2' Simonetto (A)
Potenza-Latina 0-0
Siracusa-Sorrento 0-1
68' D'Ursi
Benevento-Team Altamura 4-0
22' Salvemini, 47' pt Lamesta. 50' Manconi, 87' Mignani

Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

una gara in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Articoli correlati
Cittadella, Iori: "Finalmente il gol degli attaccanti, premiato il lavoro e la tenacia... Cittadella, Iori: "Finalmente il gol degli attaccanti, premiato il lavoro e la tenacia del gruppo"
Picerno, è iniziata la caccia al nuovo allenatore: al momento c'è Taurino in pole... Picerno, è iniziata la caccia al nuovo allenatore: al momento c'è Taurino in pole
Serie C, colpo esterno per il Lecco. Benevento e Ascoli a valanga, ok l'Ospitaletto... Serie C, colpo esterno per il Lecco. Benevento e Ascoli a valanga, ok l'Ospitaletto
Altre notizie Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "Pareggio che pesa, dobbiamo ritrovare entusiasmo e ritmo" Vis Pesaro, Stellone: "Pareggio che pesa, dobbiamo ritrovare entusiasmo e ritmo"
Casarano, Di Bari: "Fa piacere essere lì con le grandi, ma nessuna ossessione" Casarano, Di Bari: "Fa piacere essere lì con le grandi, ma nessuna ossessione"
Giana Erminio, Zenti: "Siamo cresciuti tanto, oggi bravi a restare solidi" Giana Erminio, Zenti: "Siamo cresciuti tanto, oggi bravi a restare solidi"
Cittadella, Iori: "Finalmente il gol degli attaccanti, premiato il lavoro e la tenacia... Cittadella, Iori: "Finalmente il gol degli attaccanti, premiato il lavoro e la tenacia del gruppo"
Serie C, volano Union Brescia e Ravenna: battute Pro Patria e Sambenedettese Serie C, volano Union Brescia e Ravenna: battute Pro Patria e Sambenedettese
Cotali carica il Modena: "Clima positivo, vincere aiuta a lavorare meglio" Cotali carica il Modena: "Clima positivo, vincere aiuta a lavorare meglio"
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Picerno, esonerato De Luca Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Picerno, esonerato De Luca
Salernitana, Capomaggio: "Testa al Catania, ma non sarà una sfida decisiva" Salernitana, Capomaggio: "Testa al Catania, ma non sarà una sfida decisiva"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
3 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
4 Il retroscena di Balotelli: "In teoria dovevo andare alla Juve, ma firmai col Milan"
5 Balotelli: "Non vedo più la voglia di vestire la maglia azzurra. Esposito e Camarda forti"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Leao lascia la Nazionale e rientra in anticipo in Italia: il comunicato del Portogallo
Immagine top news n.1 Spinazzola suona la carica: "Italia, basta coi fallimenti. Al Mondiale dobbiamo andarci"
Immagine top news n.2 Italia, domani esami strumentali per Moise Kean. Intanto lascia il ritiro Bastoni
Immagine top news n.3 Kean salta l'allenamento dell'Italia e si sottopone agli esami. Si scalda già Pio Esposito
Immagine top news n.4 Zidane sul ritorno alla Juventus: "È nel mio cuore, ma il mio obiettivo è la Nazionale"
Immagine top news n.5 Le verità di Spalletti: "Nazionale, De Laurentiis, Icardi e Totti". L'intervento integrale
Immagine top news n.6 A star is born: le due settimane indimenticabili di Francesco Pio Esposito
Immagine top news n.7 Il fantascientifico scenario in cui l'Italia finisce davanti alla Norvegia per differenza reti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.2 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.3 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.4 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Leao lascia la Nazionale e rientra in anticipo in Italia: il comunicato del Portogallo
Immagine news Serie A n.2 Mkhitaryan: "Volevo chiudere la carriera a Roma. All'Inter dopo due chiamate di Ausilio"
Immagine news Serie A n.3 Balotelli vuole tornare in campo: "Offerte dall'estero, ma speravo di trovare squadra in Italia"
Immagine news Serie A n.4 Bruscolotti risponde a Spalletti: "Inutile dire quelle scemenze. Osimhen? Girata la frittata"
Immagine news Serie A n.5 Ferguson: "In Italia allenamenti più intensi, quando c'è un giorno libero è una festa"
Immagine news Serie A n.6 Nainggolan: "Con Garcia rapporto straordinario, mi piacerebbe lavorare con lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 I nuovi acquisti in Serie B - Virtus Entella, Colombi l'usato sicuro fra i pali
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica assistman: vetta emiliano-romagnola con Berti e Magnino
Immagine news Serie B n.3 I nuovi acquisti in Serie B - Venezia, Adorante fatica a decollare: un caso da risolvere per Stroppa
Immagine news Serie B n.4 I nuovi acquisti in Serie B - Südtirol, un gol in sette giornate: il ritorno amaro di Pecorino
Immagine news Serie B n.5 I nuovi acquisti in Serie B - Spezia, delusione Artistico. Sostituire Pio Esposito non era facile
Immagine news Serie B n.6 I nuovi acquisti in Serie B - Sampdoria, Liam Henderson fatica a incidere: lo scozzese cerca il riscatto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, Stellone: "Pareggio che pesa, dobbiamo ritrovare entusiasmo e ritmo"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari: "Fa piacere essere lì con le grandi, ma nessuna ossessione"
Immagine news Serie C n.3 Giana Erminio, Zenti: "Siamo cresciuti tanto, oggi bravi a restare solidi"
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Iori: "Finalmente il gol degli attaccanti, premiato il lavoro e la tenacia del gruppo"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, volano Union Brescia e Ravenna: battute Pro Patria e Sambenedettese
Immagine news Serie C n.6 Cotali carica il Modena: "Clima positivo, vincere aiuta a lavorare meglio"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
Immagine news Calcio femminile n.5 Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A femminile, la Roma ribalta il Milan nel finale e vola in testa alla classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?