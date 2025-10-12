Serie C, volano Union Brescia e Ravenna: battute Pro Patria e Sambenedettese
Si è chiusa la nona giornata di Serie C con le partite disputate alle ore 20:30, che hanno regalato emozioni e risultati importanti nei Gironi A e B. Nel Girone A, l’Union Brescia conferma il suo ottimo momento di forma imponendosi 2-0 sul campo della Pro Patria allo Speroni. Una vittoria che consente ai lombardi di riportarsi a 7 punti di distanza dalla capolista Vicenza, consolidando la propria posizione nelle zone alte della classifica. Momento difficile invece per la formazione bustocca, che resta ferma al penultimo posto e non riesce a invertire la rotta.
Nel Girone B, il Ravenna continua a volare, espugnando il campo della Sambenedettese in una sfida accesa e ricca di tensione. Nel primo tempo nervi tesi e proteste, con l’espulsione al 32’ di mister Palladini per proteste vibranti. Nel finale, i marchigiani trovano il gol del pareggio con Sbaffo, ma la rete viene annullata per carica sul portiere. I giallorossi portano così a casa il settimo successo consecutivo, confermandosi una delle squadre più in forma del campionato.
SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 11 ottobre
Giana Erminio-Novara 0-0
Vicenza-Virtus Verona 2-1
5' Morra (VIC), 28' Fabbro (VV), 85' Benassai (VIC)
Pergolettese-Alcione Milano 0-2
11' Bright (ALC), 65' Renault (ALC) — espulso Parker (PER) al 40’ dopo revisione FVS
Domenica 12 ottobre
Cittadella-Triestina 1-0
86' Diaw
AlbinoLeffe-Lecco 0-1
62' Furrer
Ospitaletto Franciacorta-Arzignano Valchiampo 2-1
6' Bertoli (OF), 49' Gobbi (OF), 90'+4 Lakti (AV)
Pro Patria-Union Brescia 0-2
47' De Maria, 57' Di Molfetta
Rinviata al 21 ottobre - Inter U23-Renate
Classifica - Vicenza 25*, Lecco 21*, Union Brescia 18*, Alcione Milano 17*, Inter U23 15, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12*, Pergolettese 11*, Virtus Verona 10*, Giana Erminio 10*, Arzignano Valchiampo 9, Cittadella 9*, Renate 9, Ospitaletto 9*, Trento 8, Novara 7*, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Pro Patria 4*, Triestina -8*
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti
GIRONE B
Arezzo-Gubbio 1-0
4' rig. Cianci
Bra-Carpi 1-3
6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)
Sabato 11 ottobre
Perugia-Rimini 0-1
25’ Lepri
Forlì-Ternana 1-1
49' Petrelli (FOR), 59' Ferrante (TER)
Guidonia Montecelio-Pianese 1-0
82' Bernardotto (GUI)
Pineto-Livorno 3-0
5' Postiglione (PIN), 45’+1 Schirone (PIN), 73' Lombardi (PIN)
Domenica 12 ottobre
Vis Pesaro-Torres 0-0
Ascoli-Pontedera 5-0
31' Rizzo Pinna, 36' e 65' D'Uffizi, 53' Milanese T., 85' rig. Corazza
Sambenedettese-Ravenna 0-1
22' Luciani
Lunedì 13 ottobre
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane
Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli
Rinviata al 22 ottobre - Juventus Next Gen-Campobasso
Classifica - Arezzo 24*, Ravenna 24*, Ascoli 23*, Sambenedettese 14*, Carpi 14*, Ternana 14*, Gubbio 13*, Forlì 13*, Guidonia Montecelio 13*, Campobasso 12, Pianese 12*, Juventus Next Gen 11, Pineto 11*, Vis Pesaro 9*, Pontedera 8*, Livorno 7*, Torres 6*, Bra 5*, Perugia 3*, Rimini -2*
* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti
GIRONE C
Sabato 11 ottobre
Foggia-Crotone 0-3
22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano
Giugliano-Catania 0-3
5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez
Picerno-Casertana 0-2
1’, 28’ Bentivegna
Domenica 12 ottobre
Monopoli-Salernitana 0-1
15' Capomaggio
Casarano-Audace Cerignola 3-0
67' e 77' Chirico, 90+4'Zanaboni
Cavese-Trapani 0-1
77' Fischnaller
Cosenza-Atalanta U23 1-2
23' Misitano (A), 73' Achour (C), 90+2' Simonetto (A)
Potenza-Latina 0-0
Siracusa-Sorrento 0-1
68' D'Ursi
Benevento-Team Altamura 4-0
22' Salvemini, 47' pt Lamesta. 50' Manconi, 87' Mignani
Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3
una gara in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti