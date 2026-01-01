Sorrento, Serpini: "Ingenui sulla rete dello 0-2, atteggiamento giusto da parte dei ragazzi"

“Se devo analizzare la partita nella sua complessità devo dire che abbiamo fatto qualche passo in avanti rispetto al match di Trapani della scorsa settimana. Sotto il profilo dell’impegno, dell’atteggiamento e dell’abnegazione non posso rimproverare nulla a questa squadra, i ragazzi hanno dato tutto a cospetto di un avversario molto forte e che ha tutte le carte in regola per restare in gioco per la promozione diretta fino alla fine. Purtroppo a volte commettiamo delle ingenuità che, contro certe squadre, paghi a caro prezzo. Mancavano ancora diversi minuti, il risultato era in bilico e non dobbiamo distrarci come accaduto in occasione del secondo gol della Salernitana. Il mercato? Attendiamo a braccia aperte quelli che saranno i volti nuovi, ma oggi è giusto concentrarci su chi ho a disposizione.

Ripeto: hanno dato tutto, con generosità e affrontando una big con la voglia di metterla in difficoltà. A tratti abbiamo fatto un pochino di confusione, ma bisogna tener conto anche di chi hai dall’altra parte. I granata hanno un reparto offensivo di livello molto alto per la categoria: chiunque gioca riesce sempre essere imprevedibile e a trovare la giocata giusta”. Queste le parole del tecnico del Sorrento Cristian Serpini in conferenza stampa.