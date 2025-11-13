Un Suazo per il Team Altamura: la formazione pugliese pensa al figlio d'arte per l'attacco
TUTTO mercato WEB
Un Suazo per il Team Altamura. Non David, ex attaccante di Cagliari e Inter, oggi allenatore in seconda della nazionale dell’Honduras, ma suo figlio.
Secondo quanto riferito da TuttoC, infatti, la formazione pugliese è sulle tracce di David Edoardo Suazo, classe 2005 in forza al Monastir.
Stesso ruolo del padre, Suazo jr in Serie D ha già collezionato dieci presenze e quattro reti. Un bottino che lo potrebbe portare al salto di qualità già a gennaio.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile