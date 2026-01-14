Ufficiale
Team Altamura, Mogentale è tutto dei pugliesi e firma un contratto fino al 2028
Arrivato in estate dal Vicenza in prestito, il centrocampista Tobia Mogentale si è ritagliato uno spazio importante nel Team Altamura nonostante sia un classe 2005. Il calciatore infatti è sceso in campo in 20 occasioni in campionato, mettendo a segno una rete, oltre che una volta in Coppa Italia Serie C fornendo prestazioni all’altezza che hanno spinto i pugliesi a riscattare il suo cartellino anticipatamente.
Questo il comunicato del club
"Il Team Altamura comunica di aver perfezionato l’accordo con L.R. Vicenza per la trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva del Calciatore Mattia Mogentale.
Mogentale ha siglato un contratto che lo lega al Team Altamura sino al 2028".
