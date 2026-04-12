Serie C, fallimento ed Eccellenza. Ma la Lucchese si rialza: è subito promozione in Serie D

Tre settimane fa era stata la volta dell'Alessandria, dopo quasi tre anni di purgatorio, oggi è il turno della Lucchese, che torna intanto in Serie D dopo l'anno passato in Eccellenza, a causa del fallimento del club a margine della passata stagione di Serie C; una stagione, quella scorsa, che aveva visto la Pantera pluripenalizzata ma comunque salva sul campo, e poi sprofondata per le questioni societarie che hanno compromesso fin da principio quello che è stato il campionato passato.

Quando mancano quindi due giornate al termine della regular season, ecco che a Lucca scoppia la festa, con quell'agognato salto di categoria centrato per altro nel girone dove la grande favorita era il Viareggio.

Una festa, quella odierna, che cancella il dispiacere sportivo che aveva lasciato l'ultimo anno tra i pro, per quello che era per altro stato il quarto fallimento dal 2008, quando alla presidenza del club c'era Fauzi Hadj. Non andò meglio nel 2011 con Cipriano e Valore e neppure nel 2019 con Castelli e Ottaviani, per non parlare poi di quel che è stato l'anno scorso dove si è persino avuto una società fantasma. La storia, però, può essere riscritta, e da ora in avanti si augura al club un futuro più roseo.