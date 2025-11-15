Serie C, i risultati delle 20:30: Triestina ripresa al 92'. Samb-Ternana senza emozioni

Si chiude un turno che offre spunti importanti nelle categorie professionistiche, tra conferme in alta quota e battaglie serrate in zona salvezza. La Triestina vede sfumare in extremis una vittoria pesante sul campo del Trento: la squadra alabardata era passata in vantaggio nella prima parte di gara grazie a una giocata di Gunduz, ma al 92' Dalmonte ha firmato il definitivo 1-1, gelando le ambizioni degli ospiti.

Reti inviolate invece tra Sambenedettese e Ternana, protagoniste di una gara bloccata, fisica e tattica, con poche occasioni limpide e tanto equilibrio. Un punto che muove la classifica ma lascia in sospeso i dubbi di entrambe le squadre, incapaci di trovare il guizzo decisivo. Un turno che, in ogni caso, contribuisce a ridisegnare gli scenari nelle rispettive lotte: quella per i piani alti, sempre più serrata, e quella per la permanenza, dove ogni punto rischia di essere già decisivo.

SERIE C, 14ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 15 novembre

Cittadella - Arzignano 1-0

17’ Cecchetto

Lumezzane - Pro Vercelli 3-1

34’ Diodato (L), 44’ Sow (PV), 73’ Ferro (L), 92’ Rocca (L)

Triestina - Trento 1-1

12’ Gunduz (TRI), Delmomnte 92’ (TRE)

Domenica 16 novembre

12:30 – Ospitaletto - Brescia

14:30 – AlbinoLeffe - Virtus Verona

14:30 – Alcione Milano - Novara

17:30 – L.R. Vicenza - Renate

17:30 – Lecco - Pro Patria

Lunedì 17 novembre

20:30 – Pergolettese - Giana Erminio

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30

Classifica: Vicenza 35, Union Brescia 27, Lecco 27, Alcione Milano 24, Cittadella 24*, Inter U23 22, Trento 20*, Pro Vercelli 19*, Renate 17, Novara 15, Ospitaletto 13, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, Lumezzane 13*, AlbinoLeffe 13, Virtus Verona 11, Pro Patria 8, Triestina -9*

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Venerdì 14 novembre

Arezzo – Bra 2-1

9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)

Forlì – Campobasso 2-3

28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)

Sabato 15 novembre

Pineto - Carpi 1-0

17’ Bruzzaniti

Rimini - Ascoli 0-2

35’ Damiani, 39’ Gori

Torres - Perugia 1-1

41’ Starita (T), 55’ aut. Brendan (P)

Vis Pesaro - Guidonia 2-1

29' Esempio (G), 52' Stabile (V), 61' Di Paola (V)

Sambenedettese - Ternana 0-0

Domenica 16 novembre

14:30 – Livorno - Ravenna

17:30 – Pontedera - Pianese

Gubbio-Juventus Next Gen rinviata a mercoledì 26 novembre alle 15.00

Classifica: Arezzo 35*, Ravenna 33, Ascoli 31*, Guidonia Montecelio 23*, Pineto 22*, Carpi 21*, Ternana 21*, Forlì 20*, Vis Pesaro 20*, Campobasso 20*, Gubbio 18, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Sambenedettese 16*, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10*, Perugia 9*, Torres 8*, Rimini -4*

* una partita in più

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C

Sabato 15 novembre

Casarano - Catania 1-0

9’ Cajazzo

Crotone - Sorrento 3-1

12’ Gomez (C), 30’ Maggio (C), 52’ Sabbatani (S), 71’ Piovanello (C)

Latina – Cosenza 0-1

4’ Mazzocchi

Picerno - Siracusa 1-2

43’ Ba (S), 46’ Bianchi (P), 55’ Guadagni (S)

Domenica 16 novembre

12:30 – Benevento - Monopoli

14:30 – Altamura - Salernitana

14:30 – Giugliano - Audace Cerignola

14:30 – Potenza - Trapani

Lunedì 17 novembre

20:30 – Foggia - Cavese

Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30

Classifica: Catania 28*, Salernitana 27, Benevento 26, Cosenza 26*, Monopoli 22, Casarano 21*, Crotone 21*, Casertana 19, Atalanta U23 17, Trapani 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Audace Cerignola 15, Cavese 15, Giugliano 15, Latina 14*, Sorrento 13*, Siracusa 12*, Picerno 10*, Foggia 10,

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

* una gara in più