Zoff: "La Juve di Madrid se la può giocare con tutti. Vlahovic? Non può giocare così poco"

Dino Zoff non ha dubbi: "La gara di Madrid ha dimostrato che la Juve può giocarsela con tutti e che è in salute. Adesso però va data continuità a partire da domenica all’Olimpico contro la Lazio. Giocare contro i biancocelesti non è mai facile, ma mi aspetto dalla Juve una prestazione importante. Serve un successo per voltare pagina dopo gli ultimi risultati negativi, così da risalire in classifica e dare la svolta alla stagione", le parole dell'ex portiere di Juve e Nazionale a Tuttosport.

La Juve di Madrid può risalire in classifica?

"Certamente. Col Real i bianconeri hanno giocato una buona partita e sono stati alla pari di una delle squadre più forti al mondo. Peccato per il risultato, anche se poteva starci il pareggio. È mancato solo il gol alla Juve…".

Riguardo al fatto che la Juventus non segni da tre partite (contro Milan, Como e Real Madrid), l'ex campione ha affermato che, presi singolarmente, gli attaccanti bianconeri sono validi. Ha però notato che "fanno fatica a creare occasioni da gol" e che, pertanto, "serve un maggior supporto da parte del centrocampo". Inoltre, ha sollevato un punto specifico, chiedendo come possa segnare un attaccante se gioca solamente per un "mezzo tempo", concludendo che "serve continuità d’impiego" per poter emergere e incidere.