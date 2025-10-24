Genoa, Ekhator l'ennesimo gioiello della Cantera: e il club è pronto al rinnovo di contratto

E' uno dei tanti gioiellini che il settore giovanile del Genoa scopre ogni anno. Jeff Ekhator è freschezza e qualità ma anche personalità da vendere. Non è da tutti presentarsi al "Maradona", nello stadio intitolato al più grande fra i grandi, e portare in vantaggio la sua squadra con un colpo di tacco. Attaccante del Genoa classe 2006, nato nel capoluogo ligure, ha effettuato tutta la trafila all'interno della Cantera rossoblù fino al debutto con i più grandi nella passata stagione. E ora con la squadra di mister Vieira ha dimostrato di ricoprire anche il ruolo di centravanti.

Lavorare per guadagnarsi il Grifone

Il momento è certamente positivo. Oltre alla rete al team allenato da Antonio Conte va aggiunto anche quello realizzato con l'Under 21, insieme al suo compagno di squadra al Grifone Seydou Fini. L'attaccante azzurro però sa che solo lavorando bene in allenamento il tecnico francese, che non si è mai tirato indietro quando si trattava di far giocare i giovani, gli darà lo spazio meritato.

Il Genoa pronto a blindarlo

E il club ha dimostrato di voler puntare molto sul ragazzo che ha un contratto in scadenza a giugno del 2029. L'intenzione del club è quella di estendere di un anno il termine del rapporto arrivando al 2030. Per continuare a crescere e migliorare insieme.