Tris al Livorno, La Nuova Sardegna in prima pagina: "Torres, quanto sei bella"

"Torres, quanto sei bella": quello appena citato è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su La Nuova Sardegna. La compagine sarda, al termine di un match giocato alla grande, ha avuto la meglio sul Livorno con il punteggio di 3-1.

Greco a fine partita: "Una vittoria importantissima, siamo stati bravi a partire bene e sfruttare le occasioni create. Detto questo, non ci dobbiamo illudere perché mancano ancora tre partite da affrontare come finali per raggiungere l'obiettivo perché è quasi raggiunto, ma quel quasi non mi piace".