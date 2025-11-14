Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Antonini risponde a Capuano: "Pagato fino all'ultimo centesimo. Ora scatta la diffida legale"

TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:19
Tommaso Maschio

Nella giornata di ieri il tecnico Eziolino Capuano, ora al Giugliano, era tornato sulla sua avventura sulla panchina del Trapani lanciando alcune frecciatine al club siciliano e ai giocatori granata: "Non auguro a nessun mio collega quello che è successo a me. Ho schifato questo mondo ma non potevo darla vinta a dei vigliacchi “mocciosi” prestati al calcio. Non posso definirli calciatori né uomini. A Trapani i giocatori hanno firmato un pezzo di carta sotto dettatura. Lo dice il collegio arbitrale che ha rigettato l’infinità che ho subito".

Puntuale è arrivata la risposta del presidente Valerio Antonini che in un post sul proprio profilo Facebook ha rispedito al mittente le accuse difendendo l'operato suo e dei calciatori: "Non solo è stato pagato sino all’ultimo centesimo di euro pur standosene comodo a casa (quasi 9,000€ al mese netti!) ma continua a raccontare la sua versione dei fatti. Oggi stesso parte diffida legale a nominare ancora una volta solamente Trapani, la società e i giocatori dello scorso campionato. Anche perché a Trapani tutti conoscono la verità . Basta, fatti la tua vita lontano da noi e non ci rompere le scatole".

Antonini risponde a Capuano: "Pagato fino all'ultimo centesimo. Ora scatta la diffida legale"
