Antonini risponde a Capuano: "Pagato fino all'ultimo centesimo. Ora scatta la diffida legale"

Nella giornata di ieri il tecnico Eziolino Capuano, ora al Giugliano, era tornato sulla sua avventura sulla panchina del Trapani lanciando alcune frecciatine al club siciliano e ai giocatori granata: "Non auguro a nessun mio collega quello che è successo a me. Ho schifato questo mondo ma non potevo darla vinta a dei vigliacchi “mocciosi” prestati al calcio. Non posso definirli calciatori né uomini. A Trapani i giocatori hanno firmato un pezzo di carta sotto dettatura. Lo dice il collegio arbitrale che ha rigettato l’infinità che ho subito".

Puntuale è arrivata la risposta del presidente Valerio Antonini che in un post sul proprio profilo Facebook ha rispedito al mittente le accuse difendendo l'operato suo e dei calciatori: "Non solo è stato pagato sino all’ultimo centesimo di euro pur standosene comodo a casa (quasi 9,000€ al mese netti!) ma continua a raccontare la sua versione dei fatti. Oggi stesso parte diffida legale a nominare ancora una volta solamente Trapani, la società e i giocatori dello scorso campionato. Anche perché a Trapani tutti conoscono la verità . Basta, fatti la tua vita lontano da noi e non ci rompere le scatole".