Venezia, Stroppa: "Non ci possiamo fermare, le avversarie aspettano una nostra flessione"

Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa in vista della sfida interna contro il Modena analizza il momento positivo viste le otto vittorie di fila e il primo posto conquistato: “Al di là del distacco sulla seconda in classifica, tutte le altre squadre sono a distanza ravvicinata. La mentalità che dobbiamo avere è quella di voler vincere tutte le sfide che ci restano, abbiamo un solo obiettivo e di partita in partita dobbiamo fare più punti possibili. - prosegue l’allenatore tornando sulla sfida di sabato - Il Frosinone nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, noi abbiamo avuto pochi spunti e abbiamo commesso errori nel primo controllo, dando spazio al pressing alto del Frosinone. È stato un match in cui la nostra perseveranza e pazienza ha legittimato un risultato importante. Tutte le componenti del club sono focalizzate su un unico obiettivo comune. Le inseguitrici sono subito dietro e non si può mai mollare. proprio per questo, trovare la motivazione giusta è semplice. Non ci possiamo mai fermare perché tutte le squadre avversarie sono agguerrite e non aspettano altro che una nostra flessione”.

Spazio poi alla sfida agli emiliani: “Oggi proveremo qualcosa in allenamento per trovare la migliore chiave in tutti i ruoli, abbiamo 25 giocatori di movimento in rosa e anche sabato ho dovuto fare delle esclusione nella scelta della distinta, ma non si tratta certamente di una bocciatura per chi è andato in tribuna. - prosegue Stroppa come si legge sul sito del club - Stiamo affrontando un periodo di tre partite in otto giorni quindi un occhio di riguardo al dispendio psicofisico c’è, di allenamento in allenamento troveremo le soluzioni più idonee alla squadra. Nell’allenamento di ieri, chi è stato fuori nella partita contro il Frosinone ha spinto molto forte, questo è uno dei segreti di questa squadra”.

Stroppa poi pone l’attenzione sulla forza dell’avversario: “Domani contro il Modena sarà una partita difficile, così come ho detto all’andata gli emiliani sono attrezzati per stare nelle zone alte della classifica. Ultimamente hanno perso un po’ di terreno ma guardando la formazione sono competitivi in tutti gli effettivi, sarà una sfida tosta. È una squadra fisica con un’identità forte, sarà un match intenso”.