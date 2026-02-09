Spezia, via un altro esubero: Serpe a un passo dagli emiratini della Forte Virtus di Setti
L’esperienza, non certo memorabile, di Laurens Serpe con la maglia dello Spezia, è arrivata agli sgoccioli. Secondo quanto riferito da Sky Sport il difensore centrale classe 2001 sarebbe a un passo dal trasferimento a Dubai per vestire la maglia della Forte Virtus.
Serpe era arrivato nel 2022 allo Spezia, ma è sceso in campo solo in due occasioni da allora, fra molti prestiti – Imolese (25 presenze), Turris(appena una gara) e Pro Vercelli /12 gare lo scorso anno)– e zero spazio in questa stagione con la maglia bianca. In scadenza di contratto fra pochi mesi l’italo-olandese saluterà a titolo definitivo. La curiosità è rappresentata dal club degli Emirati Arabi Uniti in cui approderà che è di proprietà di una vecchia conoscenza del nostro calcio come Maurizio Setti, ex proprietario di Hellas Verona e Mantova.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.