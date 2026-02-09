Carrarese, Calabro: "Padova? In B livello sempre altissimo. I nuovi si sono già ambientati"

“Martedì affronteremo un Padova che è una squadra completa, ricca di giocatori di livello e molto vivace in entrambe le fasi. Quando disputi la Serie B il livello delle avversarie è sempre altissimo, ma siamo consapevoli di ciò e delle difficoltà che ci attenderanno nel turno infrasettimanale”. Il tecnico della Carrarese Antonio Calabro parla così in conferenza stampa in vista della sfida contro i veneti: “Siamo riusciti, con lo staff, a studiare le contromisure giuste da adottare per affrontarli e come ho detto ai ragazzi dovremmo prestare particolare attenzione alla fase di non possesso, e ragionare sempre di reparto in entrambe le fasi”.

“Credo che sarà importante tenere alta l’asticella della nostra concentrazione soprattutto nei confronti delle loro transizioni offensive, che, al netto dei tanti giocatori di gamba di cui dispongono, sono senz’altro un loro punto di forza. - prosegue Calabro come si legge sui canali del club - Per quanto riguarda la formazione che scenderanno in campo, onestamente dentro di me sto ancora pensando ad alcune scelte da effettuare, ma sempre con la consapevolezza di poter contare su un gruppo solido, sempre sul pezzo e che mi da sempre ampie garanzie, a prescindere dall’undici titolare”.

Infine spazio ai nuovi arrivati: “Si sono già ambientati molto bene e si stanno allenando con la giusta intensità, perciò sono certo che riusciranno ad inserirsi bene all’interno delle dinamiche della squadra e ci potranno dare una grande mano, da qui sino al termine della stagione".