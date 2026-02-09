Entella, Cuppone: "Cesena forte, ma abbiamo più consapevolezza dopo la gara di Spezia"

Vigilia di gara per la Virtus Entella, che dopo il pari contro lo Spezia si sta preparando alla sfida casalinga contro il Cesena. Consueta conferenza stampa che anticipa il match, a ma a parlare quest'oggi non è stato il tecnico Andrea Chiappella ma l'attaccante Luigi Cuppone: "Veniamo da una gara molto combattuta, specie per l'inferiorità numerica avuta, ma siamo felici della prestazione fatta, quindi siamo tranquilli e carichi per il match di domani. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando sull'aspetto mentale, ieri ci siamo confrontati con lo staff e ripeto che siamo pronti: fisicamente dobbiamo solo ricaricarci".

Il discorso prosegue sul suo score personale. Due partite e mezzo e due gol: "Sognavo e speravo di partire bene perché volevo ripagare la fiducia del club e del Direttore. Sono molto contento, ma ora devo continuare così".

Conclude parlando poi del confronto contro la compagine romagnola: "Nello spogliatoio c'è un clima di fiducia, alla fine a Spezia abbiamo giocato un'ora in dieci, e abbiamo tenuto botta contro un avversario forte. L'aver fatto una determinata prestazione con lo Spezia ci ha dato ulteriore consapevolezza sulla forza del gruppo. Domani non sarà una partita semplice, ma nessuna lo è, di sicuro però daremo del filo da torcere a un altro avversario forte come il Cesena".