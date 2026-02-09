Adani su Buongiorno: "Da centrale puro credo faccia fatica nella postura e rotazione"

Lele Adani, ospite fisso della Domenica Sportiva sulla Rai, si sofferma sul momento di Alessandro Buongiorno, protagonista di un altro pomeriggio difficile nella sfida al Genoa: "Il Napoli butta questa palla in avanti, viene respinta e Buongiorno che è abbastanza in controllo fa un passaggio di 18 metri di passaggio ma salta prima di farlo e perde così forza nel passaggio, con Meret che poi fa fallo.

Secondo errore di Buongiorno: triangolo in difesa, possono fare possesso, Colombo è ancora a 10 metri da Buongiorno ma quest'ultimo si gira male e si fa recuperare: credo come centrale puro faccia fatica nella postura e rotazione (in riferimento alla difesa a tre, ndr). Anche Juan Jesus che è stata una colonna quest'anno, ha sopperito a prestazioni non così buone dei suoi compagni, ha commesso errori come in occasione del secondo giallo: valuta male in rimbalzo in quell'occasione ed è costretto a fare fallo".