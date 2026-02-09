Catanzaro, tegola Cissé per Aquilani: il fantasista dovrà restare fermo per oltre un mese
Brutte notizie per il Catanzaro che dovrà rinunciare per oltre un mese a una delle sue stelle, quel Alphadjo Cissè che è stato ceduto al Milan a gennaio ed è rimasto in prestito in giallorosso per continuare a crescere. Il calciatore è stato costretto a lasciare il campo nel corso della sfida contro la Reggiana dopo 18 minuti e gli accertamenti effettuati nelle ore successive hanno dato un esito pesante da digerire.
Come riporta Uscatanzarocalcionews.it il fantasista classe 2006 ha subito una lesione all’adduttore destro di secondo grado: i tempi di recupero in questi casi sono stimati in 30-40 giorni anche se potrebbero arrivare fino a 60 giorni. Un duro colpo per la formazione di Alberto Aquilani che perde una pedina importante dello scacchiere in un momento delicato della stagione.
Cissé inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo seguito dallo staff medico della società che monitorerà il quadro clinico giorno dopo giorno con il rientro che avverrà solo una volta completato il recupero per evitare ricadute e di perdere dunque il ragazzo – sei reti in 22 presenze – per il finale di stagione.
