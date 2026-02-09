Patric è tornato: "Con la Juve in campo senza neanche scaldarmi, ma per la Lazio questo e altro"

Intervistato da Lazio Style Channel, il difensore biancoceleste Patric ha commentato così il pareggio di ieri sera contro la Juventus: "Rammarico? Cerco di essere lucido e ti dico che c'è rammarico perché mancavano pochi secondi. È un peccato ma ci sono aspetti positivi da cui ripartire. Dobbiamo prendere le cose positive perché mercoledì abbiamo una gara fondamentale per la nostra stagione e quindi dobbiamo guardare avanti".

Sui nuovi acquisti: "Io sono rientrato con la squadra da due giorni, posso dire che i nuovi arrivi a livello personale sono bravissimi ragazzi e la prestazione in campo dice che sono ragazzi di qualità pronti a soffrire e a lottare. Bravi tutti".

Sul suo rientro: "Ho fatto solo due allenamenti e questa sera sono entrato senza neanche scaldarmi ma per la Lazio questo ed altro”.