Mondiali U20, le formazioni ufficiali di USA-Italia: Nunziata cambia 4 giocatori
Questa sera l'Italia Under 20 si gioca l'accesso ai quarti di finale del Mondiale di categoria in Cile: la squadra di Carmine Nunziata sfida gli Stati Uniti, dominatori nel loro girone.
Sono 4 le novità rispetto alla partita contro l'Argentina: Mannini e Cama a centrocampo al posto di Berretta e Benjamin; Mosconi e Iddrissou al posto di Liberali. Queste le formazioni ufficiali, si gioca allo stadio "El Teniente" di Roncagua:
STATI UNITI (4-3-3): Beaudry; Westfield, Kohler, Wynder, Norris; Cremaschi, Raines, Tsakiris; Campbell, Habroune, Gozo. A disp. Baker-Whiting, Beavers, Bombino, Brennan, Cobb, Corcoran, Ferree, Miller, Soma, Zambrano. All. Mitrovic.
ITALIA (3-4-3): Seghetti; Verde, Corradi, Natali; Idele, Mannini, Riccio, Cama; Mosconi, Okoro, Iddrissou. A disp. Benjamin, Berretta, Konate, Liberali, Nunziante, Romano, Sala, Sardo, Siviero. All. Nunziata.