Bologna, Immobile più vicino al rientro: l'attaccante ha svolto differenziato in campo
Il Bologna di mister Vincenzo Italiano, privo dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Casteldebole con un occhio verso la sfida contro il Cagliari in programma all'Unipol Domus alla ripresa del campionato in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.
Questo il report del club rossoblù: "Dopo i tre giorni di riposo sono ripresi gli allenamenti dei rossoblù: al gruppo a disposizione di Vincenzo Italiano si sono aggiunti alcuni ragazzi della Primavera di Morrone. Esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto: lavoro differenziato in campo per Ciro Immobile, terapie per Ibrahim Sulemana.
Domani i rossoblù svolgeranno una seduta di allenamento alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli".