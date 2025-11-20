Griezmann e il retroscena su Julian Alvarez: "Lo chiamai 4 volte per convincerlo a venire"

In occasione di un evento organizzato dalla Hyundai al Wanda Metropolitano, l'attaccante dell'Atletico Madrid Antonie Griezmann ha parlato ai media presenti. Queste le sue parole, riprese da Diario AS, iniziando da un giudizio sulla passata stagione: "Avevo così tante speranze, così tanti sogni, e marzo non è stato un buon mese per nessuno; abbiamo perso la Liga e la Champions League. E il mio morale è crollato, mi ha fatto molto male mentalmente, e questo ha influenzato il mio gioco in seguito".

Sulle ultime gare da subentrato: "Io vorrei sempre giocare ma capisco che devo essere professionale, che devo dare l'esempio a tutti i miei compagni di squadra e poi dimostrare all'allenatore che sono ancora pronto a giocare, che ho tutto ciò che serve per giocare e guadagnarmi un posto nell'undici titolare".

Sul messaggio ad Alvarez per convincerlo a venire all'Atletico: "Sapevo che il club stava facendo tutto il possibile per convincerlo, così ho deciso di scrivergli un messaggio di dieci o venti frasi per convincerlo. Un messaggio in cui gli raccontavo tutte le cose belle dell'Atleti, del Cholo e dei suoi compagni di squadra... E alla fine, dopo tanta insistenza, è arrivato. Credo di avergli scritto circa quattro volte prima che finalmente prendesse una decisione".