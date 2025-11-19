TMW Galante prima del derby: "Il Milan è forte". Brocchi risponde: "Sì, ma l'Inter di più"

Il derby di Milano si avvicina e al Social Football Summit di Torino sono intervenuti due grandi ex, che in passato hanno vissuto in prima persona la sfida tra Inter e Milan.

L'ex nerazzurro Fabio Galante, come raccolto da TMW, spiega così il significato della stracittadina: "Io ho giocato i derby di Genova, Milano e Torino e sono partite a sé. Quando vai in campo da giocatore è sempre una partita speciale perché anche i tifosi ti fanno sentire la pressione. Il Milan è una squadra forte perché le squadre di Allegri lottano sempre per qualcosa. Poi non avere le coppe ti aiuta tanto e sono un’ottima squadra. È una partita da tripla".

Anche Christian Brocchi, ex rossonero, si è espresso sul match: "Il derby è una partita particolare che non ha classifica ed è qualcosa di diverso perché vuoi dominare la tua città. Gli allenatori non devono prepararla tanto perché tutti vogliono giocare. Il Milan è una squadra forte, ma l’Inter è la più forte di tutte e i nerazzurri sono la squadra da battere. Poi Chivu sta facendo un grande lavoro e battere l’Inter è davvero difficile per tutte le squadre. Io spero sia una partita bella da vedere e non una partita noiosa perché abbiamo già troppi problemi con la nazionale".