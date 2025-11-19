Ascari: "Alla Fiorentina nessuno ha sostituito Barone. Questo è il grande tallone d'Achille"

L'agente Eugenio Ascari ha descritto ai microfoni di Radio FirenzeViola la situazione all'interno della Fiorentina, che ha deciso di esonerare il tecnico Stefano Pioli: "È stato quasi un cambio obbligato, credo che tra i profili disponibili sia il migliore. Mancini non sarebbe mai venuto per lo stipendio che prende. Vanoli, da quando ha assunto il ruolo di allenatore in prima, ha sempre fatto bene, il passato parla per lui, anche se lo faceva anche per Pioli e sappiamo com'è andata".

Cosa ne pensa dell'addio di Pradè? È stato sostituito da Goretti.

"Lui ha lavorato a Livorno in Serie C e ha sempre fatto bene per le società per cui ha operato. Il cambio è un grande salto, ma credo che ci sia bisogno di un uomo forte di calcio in società, questo è il grande tallone d'Achille della Fiorentina. L'Inter ha risolto questo aspetto con Marotta, mentre a Firenze nessuno ha sostituito la figura di Joe Barone".

Pioli era alla Fiorentina per prendersi responsabilità?

"Indubbiamente sì, nell'ultimo tempo tra Pradè e Pioli l'uomo forte era Pioli. Nella Fiorentina ci sono delle fragilità e dovrebbe dotarsi di un professionista che sa a chi rivolgersi per far crescere Ferrari e aiutarlo con i numerosi compiti che ha".