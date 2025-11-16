Union Brescia, Pasini durissimo: "L’Ospitaletto ci ha insegnato come si gioca in Serie C"
Scuro in volto e con poche parole da spendere. È questa l’immagine di Giuseppe Pasini, presidente dell’Union Brescia, all’uscita dal “Corioni” dopo lo 0-0 imposto dall’Ospitaletto. Un pareggio pesante, non tanto per il risultato in sé quanto per le conseguenze in classifica: con la vittoria del Lecco sulla Pro Patria, le Rondinelle scivolano infatti al terzo posto.
Il numero uno del club bresciano non ha nascosto tutta la sua delusione, lasciando allo stesso tempo un messaggio chiarissimo alla squadra:
“L’Ospitaletto ci ha insegnato a giocare a calcio in un campo inzuppato di pioggia, e come si gioca in Serie C”.
Una frase breve ma eloquente, quasi una reprimenda pubblica nei confronti del gruppo, accusato implicitamente di non aver saputo interpretare la gara con la grinta e la concretezza richieste dalla categoria.
